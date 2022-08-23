ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 4,6%

11:55 22.08.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-июль 2022 г. в текущих ценах составил 33,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 4,6% к уровню января-июля 2021 г.