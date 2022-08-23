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ЭКОНОМИКА РБ


ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЗИЛСЯ НА 4,6%


11:55 22.08.2022

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-июль 2022 г. в текущих ценах составил 33,7 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 4,6% к уровню января-июля 2021 г.
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