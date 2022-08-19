Сейчас одна из важнейших задач - уйти от импорта сельхозтехники. Об этом заявил Лукашенко во время поездки 19 августа 2022 года в Пружанский район Брестской области.

"Вплоть до того, чтобы определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное - белорусское, - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Ибо в противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий".

При этом он обратил внимание, что и производителям техники следует обеспечивать гарантийное обслуживание машин хотя бы в течение трех лет.

"Должны пользоваться своим. Пусть где-то недотягиваем до мировых образцов. Но это же наша техника. Поэтому надо на своем - импортозамещение. Надо на свое, на свое, на свое! И импортозамещение!" - еще раз подчеркнул Лукашенко.