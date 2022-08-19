|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИМПОРТА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
11:39 22.08.2022
Сейчас одна из важнейших задач - уйти от импорта сельхозтехники. Об этом заявил Лукашенко во время поездки 19 августа 2022 года в Пружанский район Брестской области.
"Вплоть до того, чтобы определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное - белорусское, - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Ибо в противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий".
При этом он обратил внимание, что и производителям техники следует обеспечивать гарантийное обслуживание машин хотя бы в течение трех лет.
"Должны пользоваться своим. Пусть где-то недотягиваем до мировых образцов. Но это же наша техника. Поэтому надо на своем - импортозамещение. Надо на свое, на свое, на свое! И импортозамещение!" - еще раз подчеркнул Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.08.2022
Курсы в банках
на 22.08.2022
Конвертация в банках
на 22.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте