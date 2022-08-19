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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 24 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:07 22.08.2022
В Беларуси организациями всех форм собственности в январе-июле 2022 г. построено 24 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный правовой портал, введено в эксплуатацию 2109,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 951,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 45,1% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 738 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 643,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,5% от общего ввода по республике.
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