Беларусь находится в пятерке экспортеров по молочной продукции. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь.

"Лет 15 назад доили на одну корову порядка 2 тонн молока в год. Сегодня уже по итогам 2021 года у нас надои составили 5,5. Начиная с 2008 года, была проведена очень большая работа по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм. Появились новые фермы, работизированные, с соответствующими доильными залами. И на сегодня мы на таких объектах получаем больше 60% молочной продукции", - прокомментировал Иван Смильгинь, которого цитирует Telegram-канал Минсельхозпрода.

По его словам, они прошли три этапа технического переоснащения модернизации.

«И благодаря проведенной работе мы сегодня получаем качественную, безопасную молочную и мясную продукцию. Мало того, что обеспечиваем внутренний рынок, мы сегодня завоевали внешний рынок. На сегодня наша продукция поставляется в более чем 100 стран мира. Мы сегодня держимся в пятерке экспортеров по молочной продукции», - сказал Иван Смильгинь.