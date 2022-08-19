Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2022 г. снизились на 2% к уровню января-июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 70%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 15,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,4%.