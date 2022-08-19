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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «АСБ ЛИЗИНГ» И А100 ДЕВЕЛОПМЕНТ ПРЕДЛАГАЮТ ГРАЖДАНАМ НОВУЮ ПРОГРАММУ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ГОТОВЫХ КВАРТИР


09:34 22.08.2022

ООО «АСБ Лизинг» совместно с застройщиком А100 Девелопмент предлагают физическим лицам новую лизинговую программу по приобретению новых готовых квартир в лизинг в белорусских рублях по ставке от 10% годовых на начальном этапе срока лизинга сроком до 15 лет.

Всю работу, связанную с оформлением договоров и согласованиями с органами регистрации, проводят ООО «АСБ Лизинг» и А100 Девелопмент силами своих специалистов.

Ознакомиться с условиями лизинговой программы более подробно можно здесь.
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