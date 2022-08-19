ООО «АСБ Лизинг» совместно с застройщиком А100 Девелопмент предлагают физическим лицам новую лизинговую программу по приобретению новых готовых квартир в лизинг в белорусских рублях по ставке от 10% годовых на начальном этапе срока лизинга сроком до 15 лет.

Всю работу, связанную с оформлением договоров и согласованиями с органами регистрации, проводят ООО «АСБ Лизинг» и А100 Девелопмент силами своих специалистов.

Ознакомиться с условиями лизинговой программы более подробно можно здесь.