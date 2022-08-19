Правительство Беларуси не ожидает усиления рецессии в экономике. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.

"Я уверен, что усиления падения (ВВП) точно не должно быть. Будем прибавлять по чуть-чуть. Уже в августе (то есть по итогам 8 месяцев) продемонстрируем более эффективные цифры", - сказал Головченко в комментарии, который опубликовала пресс-служба правительства.

По его словам, углубление рецессии по итогам января-июля технически связано со смещением сроков уборочной кампании.

"В этом году уборочная кампания сместилась на 2-3 недели. В августе аграрии темп наберут хороший и даже на этом фоне показатель (ВВП) улучшится", - сказал он.

Что касается цели правительства обеспечить по итогам года нулевую динамику ВВП, то Головченко отметил, что "если бы не верили в выполнение, мы бы не говорили, что сделаем все, что возможно".

"Важно, что очень радуют финансовые показатели работы флагманов наших, которые существенно нарастили прибыль от реализации - более чем на 20%, прилично выросла рентабельность", - добавил премьер.

Как сообщалось, по итогам января-июля ВВП Беларуси упал на 5,2%. При этом объем сельхозпроизводства рухнул на 10,4%.