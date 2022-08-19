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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ НЕ ОЖИДАЕТ УСИЛЕНИЯ РЕЦЕССИИ В ЭКОНОМИКЕ
09:15 22.08.2022
Правительство Беларуси не ожидает усиления рецессии в экономике. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.
"Я уверен, что усиления падения (ВВП) точно не должно быть. Будем прибавлять по чуть-чуть. Уже в августе (то есть по итогам 8 месяцев) продемонстрируем более эффективные цифры", - сказал Головченко в комментарии, который опубликовала пресс-служба правительства.
По его словам, углубление рецессии по итогам января-июля технически связано со смещением сроков уборочной кампании.
"В этом году уборочная кампания сместилась на 2-3 недели. В августе аграрии темп наберут хороший и даже на этом фоне показатель (ВВП) улучшится", - сказал он.
Что касается цели правительства обеспечить по итогам года нулевую динамику ВВП, то Головченко отметил, что "если бы не верили в выполнение, мы бы не говорили, что сделаем все, что возможно".
"Важно, что очень радуют финансовые показатели работы флагманов наших, которые существенно нарастили прибыль от реализации - более чем на 20%, прилично выросла рентабельность", - добавил премьер.
Как сообщалось, по итогам января-июля ВВП Беларуси упал на 5,2%. При этом объем сельхозпроизводства рухнул на 10,4%.
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