ЭКОНОМИКА РБ

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 2,0 МЛН РУБЛЕЙ

18:00 19.08.2022 За январь-июнь 2022 года в бюджет Витебской области поступило налога на игорный бизнес на сумму 2,0 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в доходах бюджета области это составило 0,2%. Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).