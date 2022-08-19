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ЭКОНОМИКА РБ
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 2,0 МЛН РУБЛЕЙ
18:00 19.08.2022
За январь-июнь 2022 года в бюджет Витебской области поступило налога на игорный бизнес на сумму 2,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в доходах бюджета области это составило 0,2%.
Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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