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ЭКОНОМИКА РБ


В ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ БГУ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ


17:56 19.08.2022

Итоги вступительной кампании подвели в Юридическом колледже БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в нынешнем году из 322 поданных заявлений зачислено 150 учащихся. Из них на дневную бюджетную форму получения образования на основе базового образования зачислено 25 человек. Конкурс составил 3,8 человек на место, проходной балл – 9,8. Из 25 зачисленных свидетельство об общем базовом образовании с отличием имеют 23.

На дневную бюджетную форму получения образования на основе среднего образования зачислено 25 человек. Конкурс в этом году составил 3,5 человека на место. Проходной балл – 24,4 (в 2021 году – 23,9).

На дневную платную форму получения образования на основе общего базового образования было подано 101 заявление, зачислено 75 учащихся. Конкурс – 1,3 человек на место. Проходной балл составил 8,6.

На дневную платную форму получения образования на основе среднего образования из 38 желающих принято 25 человек. Конкурс составил 1,5 человека на место. Для обучения на платной форме абитуриентам необходимо было набрать 20,0 баллов.
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