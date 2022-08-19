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ЭКОНОМИКА РБ
УСТАНОВЛЕН ФАКТ ИСКАЖЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПРАВНОСТИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:53 19.08.2022
Органы прокуратуры Минской области в ходе проверки соблюдения законодательства о сохранности государственной собственности установили в одном из сельхозпредприятий Дзержинского района факт умышленного искажения оперативной информации о готовности и исправности зерноуборочных комбайнов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, информация о готовности к уборочным работам всех 8 комбайнов была предоставлена должностным лицом предприятия в управление по сельскому хозяйству и продовольствию Дзержинского райисполкома.
В действительности один из зерноуборочных комбайнов в неисправном состоянии был обнаружен на территории механизированного двора аграрно-технического профессионального лицея района. Для приведения техники в рабочее состояние требовалось проведение сварочных и иных ремонтных работ.
По итогам проверки прокурор Дзержинского района внес представление в Дзержинский райисполком.
По факту искажения вышеуказанных сведений об исправности зерноуборочных комбайнов и бесхозяйственного распоряжения государственным имуществом прокурор инициировал проверку в порядке уголовно-процессуального законодательства.
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