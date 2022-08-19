В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 101%, с декабрем 2021 г. – 112,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,5% и 112,2% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 112,6%, потребительские товары – 101% и 111,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 104,1%, с декабрем 2021 г. – 116,5%, в том числе в растениеводстве – 110,1% и 118%, животноводстве – 102,4% и 116% соответственно.