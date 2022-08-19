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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СЭКОНОМИЛИ НА ЗАКУПКАХ МЕТАЛЛА НА БУТБ СВЫШЕ 200 МЛН BYN


17:24 19.08.2022

За январь-июль 2022 г. предприятия промышленной, нефтетранспортной и строительной отраслей, покупая необходимое им сырье, материалы и изделия из черных и цветных металлов на биржевых торгах, сэкономили около 219 млн BYN.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был на уровне 140 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», рост суммы сэкономленных средств произошел под влиянием комплекса факторов, главные из которых: укрепление доверия к биржевой площадке как инструменту закупок и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке России, откуда Беларусь импортирует основные объемы черного и цветного металлопроката.

Как отмечают специалисты БУТБ, максимальная эффективность биржевого механизма достигается при наличии двух ключевых условий - высокой концентрации спроса и предложения. Источниками спроса в сегменте металлопродукции являются прежде всего крупные отечественные предприятия. Всего за одну торговую сессию они могут совершить сделки на десятки миллионов рублей, поэтому снижение стартовой цены даже на 3-5% дает ощутимый экономический эффект. В этом году белорусские флагманы начали заметно активнее использовать биржу в своей закупочной деятельности, что повлияло на увеличение суммы экономии.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на этот показатель, стала ситуация на российском рынке металла. Вследствие закрытия традиционных рынков сбыта многим металлопроизводителям пришлось переориентироваться на локальный рынок. В результате в течение последних 4 месяцев на внутреннем рынке России наблюдается отрицательная ценовая динамика. Например, в июле этого года стальные трубы и листовой холоднокатаный прокат в среднем подешевели на 10%, а цены на горячекатаный лист и швеллер снизились на 2-4%.

В таких условиях поставщики металла, работающие на БУТБ, стараются идти на уступки покупателям, и нередко одна заявка на покупку привлекает внимание сразу 6-8 продавцов. За счет этого в июле стоимость основных видов металлопродукции на биржевых торгах снизилась в среднем на 5%. При этом листовой горячекатаный и холоднокатаный прокат подешевел на 7-12%, а стальные трубы - на 6-9%.

Общая сумма сэкономленных средств и дополнительной выручки белорусских участников биржевых торгов в январе-июле 2022 г. составила 306 млн BYN, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2021 г.
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