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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $216,9 МЛН
17:10 19.08.2022
За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $216,9 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (50,9% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (19,2%) и Кипра (18,2%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $216,2 млн, или 99,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $100,4 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,9% от всех направленных инвестиций), Казахстана (7,4%).
На долю прямых инвестиций приходилось 94,6% всех направленных инвестиций за рубеж.
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