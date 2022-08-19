За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков, НКФО, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $216,9 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (50,9% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (19,2%) и Кипра (18,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $216,2 млн, или 99,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на сумму $100,4 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (90,9% от всех направленных инвестиций), Казахстана (7,4%).

На долю прямых инвестиций приходилось 94,6% всех направленных инвестиций за рубеж.