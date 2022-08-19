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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВОЗВРАТИЛ В БЮДЖЕТ И ОБРАТИЛ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА 263 МЛН РУБЛЕЙ


16:50 19.08.2022

За шесть месяцев 2022 года по итогам контрольно-аналитических мероприятий органами Комитета государственного контроля cэкономлено, предотвращено выплат государственных средств на сумму 80,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, взыскано, восстановлено в бюджет и обращено в доход государства денежных средств и материальных ценностей на сумму более 263 млн рублей.

По результатам проверок, проведенных органами госконтроля, в правоохранительные органы направлено 612 материалов, по которым возбуждено 198 уголовных дел. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 2059 человек, из них 21 освобожден от занимаемых должностей.

Департаментом финансовых расследований Комитета выявлено 393 преступления, в том числе 200 относящихся к категории тяжких. К административной ответственности привлечены 99 физических и 107 юридических лиц.

Департаментом финансового мониторинга Комитета в первом полугодии направлено 642 информационно-аналитических материала правоохранительным и контролирующим органам Республики Беларусь, подразделениям финансовой разведки иностранных государств, в том числе о выявленных подозрительных финансовых операциях. С использованием этой информации выявлено 183 преступления.
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