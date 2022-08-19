Правительство Беларуси ожидает рекордное внешнеторговое сальдо по итогам года. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.

По его мнению, уже самые сложные времена прошли: начиная с марта, экспорт стабильно прирастает.

«Самое главное, что экспорт надо оценивать в балансе сальдо торгового, сальдо улучшается. И я думаю, что по итогам года у нас вообще будет рекордное положительное сальдо. Конечно, это связано и с сокращением импорта, и с ростом экспорта. Но это очень важно для платежного баланса страны. Приток валюты будет достаточный для того, чтобы резервы укреплять, и обеспечивать все наши платежные обязательства», - сказал Головченко в видео фрагменте, который разместила пресс-служба правительства.

При этом он признал, что экспорт в Евросоюз «по понятным причинам» сократился на треть, но его замещение идет «достаточно интенсивно».

«В июне мы имеем исторический рекорд экспорта в Российскую Федерацию, это больше $2-х млрд. … В принципе во взрывном темпе растет экспорт в страны дальней дуги», - сказал Головченко, перечислив страны Ближнего Востока и Африки. В торговле с Китаем также идет нарастание.