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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОЖИДАЕТ РЕКОРДНОЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЕ САЛЬДО ПО ИТОГАМ ГОДА
15:58 19.08.2022
Правительство Беларуси ожидает рекордное внешнеторговое сальдо по итогам года. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.
По его мнению, уже самые сложные времена прошли: начиная с марта, экспорт стабильно прирастает.
«Самое главное, что экспорт надо оценивать в балансе сальдо торгового, сальдо улучшается. И я думаю, что по итогам года у нас вообще будет рекордное положительное сальдо. Конечно, это связано и с сокращением импорта, и с ростом экспорта. Но это очень важно для платежного баланса страны. Приток валюты будет достаточный для того, чтобы резервы укреплять, и обеспечивать все наши платежные обязательства», - сказал Головченко в видео фрагменте, который разместила пресс-служба правительства.
При этом он признал, что экспорт в Евросоюз «по понятным причинам» сократился на треть, но его замещение идет «достаточно интенсивно».
«В июне мы имеем исторический рекорд экспорта в Российскую Федерацию, это больше $2-х млрд. … В принципе во взрывном темпе растет экспорт в страны дальней дуги», - сказал Головченко, перечислив страны Ближнего Востока и Африки. В торговле с Китаем также идет нарастание.
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