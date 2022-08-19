В ноябре этого года планируется ввод I очереди молочно-товарной фермы в населенном пункте Будки Наровлянского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, плановый срок ввода комплекса – июль 2023. Но уже первая очередь позволит ввести половину от плановой мощности скотомест – 1163, в том числе 512 голов дойного стада.

«Этот объект входит в перечень проектов программы развития регионов, - прокомментировал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. - Кроме создания условий полного замкнутого цикла производства КРС и молока, готовая ферма позволит в небольшом сельском населенном пункте обеспечить достойными рабочими местами 65 человек».