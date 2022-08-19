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ЭКОНОМИКА РБ
ВВОД I ОЧЕРЕДИ МТФ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ БУДКИ НАРОВЛЯНСКОГО РАЙОНА ПЛАНИРУЕТСЯ В НОЯБРЕ
15:47 19.08.2022
В ноябре этого года планируется ввод I очереди молочно-товарной фермы в населенном пункте Будки Наровлянского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, плановый срок ввода комплекса – июль 2023. Но уже первая очередь позволит ввести половину от плановой мощности скотомест – 1163, в том числе 512 голов дойного стада.
«Этот объект входит в перечень проектов программы развития регионов, - прокомментировал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. - Кроме создания условий полного замкнутого цикла производства КРС и молока, готовая ферма позволит в небольшом сельском населенном пункте обеспечить достойными рабочими местами 65 человек».
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