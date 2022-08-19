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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 13,1%


14:44 19.08.2022

В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 113,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой июльский рост цен на продтовары составил 19,2%. За январь-июль 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%.

Непродовольственные товары в июле 2022 г. по сравнению с июнем подрожали на 1,4%, с декабрем 2021 г. – на 16,3%. В июле 2022 года к уровню июля 2021 года цены выросли на 19,3%. В январе-июле 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-июля 2021 года на 15%.

Цены на услуги в июле 2022 г. по сравнению с июнем подросли на 0,9%, с начала года – увеличились на 10,2%. В июле 2022 года к июлю 2021 года рост цен на услуги составил 11,4%. За январь-июль 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-июлем 2021 года на 9,5%.
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