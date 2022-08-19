Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД столицы во взаимодействии с представителями районного центра гигиены и эпидемиологии проверили столичные частные предприятия, занимающиеся переработкой и реализацией мясной и рыбной продукции.

Как сообщает Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома, в результате проверок на двух предприятиях установлен ряд нарушений санитарных норм при переработке полуфабрикатов из мяса и рыбы.

В частности, обнаружено 100 килограммов мясной и 30 килограммов рыбной продукции, не соответствующей санитарным нормам. Данная продукция, согласно заключению районного центра гигиены и эпидемиологии, с учетом требований к ее производству признана непригодной к дальнейшему использованию.

Продукция плохого качества запрещена к реализации.

В связи с выявленными нарушениями деятельность предприятий приостановлена.