В грузовом автомобиле, следовавшем из Германии, гродненские таможенники в пункте пропуска «Привалка» обнаружили партию незадекларированных пищевых ароматизаторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, согласно документам, представленным литовским перевозчиком, в транспортном средстве VOLVO перемещали косметические ингредиенты, пищевые добавки и ароматизаторы.

При проверке установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находится 17 тонн различных пищевых ароматизаторов Symrise, сведения о которых в документах отсутствуют. Предварительная оценочная стоимость незаявленных товаров составила порядка 306 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 % от стоимости незаконно перемещаемого товара.