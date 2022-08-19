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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ ПИЩЕВЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ
13:43 19.08.2022
В грузовом автомобиле, следовавшем из Германии, гродненские таможенники в пункте пропуска «Привалка» обнаружили партию незадекларированных пищевых ароматизаторов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, согласно документам, представленным литовским перевозчиком, в транспортном средстве VOLVO перемещали косметические ингредиенты, пищевые добавки и ароматизаторы.
При проверке установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находится 17 тонн различных пищевых ароматизаторов Symrise, сведения о которых в документах отсутствуют. Предварительная оценочная стоимость незаявленных товаров составила порядка 306 тыс. рублей.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 % от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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