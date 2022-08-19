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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 160 РАЗ УВЕЛИЧИЛАСЬ НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАННОГО НА АУКЦИОНЕ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ «НАЧА»
13:30 19.08.2022
Комитет «Минскоблимущество» 18 августа 2022 г. провел аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, по продаже комплекса зданий и сооружений санатория-профилактория «Нача», расположенного в аг. Нача Крупского района.
Ранее объект выставлялся на торги 15 раз, в том числе 2 раза с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине. Только с 16 раза имущество нашло своего собственника.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, в результате торгов начальная цена увеличилась более чем в 160 раз и составила 52 203 рубля.
После проведения покупателем реконструкции на территории Крупского района возобновит работу объект оздоровительного назначения.
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