Комитет «Минскоблимущество» 18 августа 2022 г. провел аукцион с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, по продаже комплекса зданий и сооружений санатория-профилактория «Нача», расположенного в аг. Нача Крупского района.

Ранее объект выставлялся на торги 15 раз, в том числе 2 раза с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине. Только с 16 раза имущество нашло своего собственника.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, в результате торгов начальная цена увеличилась более чем в 160 раз и составила 52 203 рубля.

После проведения покупателем реконструкции на территории Крупского района возобновит работу объект оздоровительного назначения.