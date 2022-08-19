Специалисты БелНИПИнефть тестируют дифференциальную петлю солеотложений.

Как пишет портал neft.by, это оборудование позволяет исследовать выпадение и отложение минеральных солей в различных условиях. Стенд применяется для оценки эффективности действия химических ингибиторов, предотвращающих образование минеральных солевых отложений.

Новая установка даст возможность проводить испытания в условиях, приближенных к полевым, с соответствующими параметрами скважины. Здесь можно программировать температуру, пластовое давление, исследовать процессы солеотложения в динамических состояниях, а не статических. Это совершенно новый качественный уровень испытаний, самый современный метод тестирования ингибиторов солеотложений, наиболее точный и передовой в этой области.

В институте готовы проводить исследования не только для «Белоруснефти», но и для зарубежных партнеров.