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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $202,4 МЛН
12:31 19.08.2022
За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Гродненской Гродненской Гродненской области (кроме банков, НКФО, Банка развития, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $202,4 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (30,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (22,2%), Австрии (13,3%), Российской Федерации и Польши (по 6,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $186,5 млн, или 92,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $19 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (59,6% от всех направленных инвестиций) и Российской Федерации (39,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 94,2% всех направленных инвестиций за рубеж.
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