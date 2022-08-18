За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Гродненской Гродненской Гродненской области (кроме банков, НКФО, Банка развития, бюджетных организаций) иностранные инвесторы вложили $202,4 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Гродненской области, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Нидерландов (30,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (22,2%), Австрии (13,3%), Российской Федерации и Польши (по 6,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $186,5 млн, или 92,1% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $19 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (59,6% от всех направленных инвестиций) и Российской Федерации (39,3%).

На долю прямых инвестиций приходилось 94,2% всех направленных инвестиций за рубеж.