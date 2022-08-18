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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПОСТУПИЛО В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 3,3 МЛРД РУБЛЕЙ


12:07 19.08.2022

От плательщиков Минской области за январь-июль 2022 года поступило в консолидированный бюджет 3 332,1 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе в республиканский бюджет поступило 1 124,6 млн рублей, в местные бюджеты – 2 207,5 млн рублей.

На 90,8% бюджет сформирован за счет восьми основных доходных источников: подоходного налога – 852,0 млн рублей, или 25,6% в доходах консолидированного бюджета, налога на прибыль – 589,2 млн. рублей (17,7%), налога на добавленную стоимость – 511,6 млн рублей (15,4%), экологического налога (включая налог за добычу) – 401,1 млн рублей (12,0%), акцизов – 251,6 млн рублей (7,6%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале государственных и приравненных к ним организаций – 204,9 млн рублей (6,1%), налога на недвижимость – 111,0 млн рублей (3,3%), налога при упрощенной системе налогообложения – 101,9 млн рублей (3,1%).
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