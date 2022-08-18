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ЭКОНОМИКА РБ
В СЭЗ БЕЛАРУСИ СУММАРНАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В I ПОЛУГОДИИ ПРЕВЫСИЛА 1 МЛРД РУБЛЕЙ
11:12 19.08.2022
В I полугодии 2022 г. на долю резидентов свободных экономических зон в республиканских показателях пришлось четверть прямых иностранных инвестиций на чистой основе и экспорта товаров, пятая часть производства промышленной продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в качестве новых резидентов зарегистрировано 15 компаний с проектами в области деревообработки, химической промышленности, медицины, логистики, сельского хозяйства, металлообработки. Общий объем инвестиций составит $141 млн, планируется создать 760 новых рабочих мест.
При этом объем уже вложенных действующими резидентами СЭЗ инвестиций в экономику страны превысил $12 млрд.
Достигнут рост основных показателей деятельности резидентов к аналогичному периоду прошлого года: в 2,2 раза – прямых иностранных инвестиций на чистой основе (до $473 млн); в 1,2 – объемов производства промышленной продукции и выручки от реализации (до 14,8 млрд рублей и 15,5 млрд рублей соответственно); на 14,4% – среднемесячной заработной платы работников предприятий-резидентов СЭЗ (до 1579 рублей); на 8,7% – экспорта товаров (до $4,1 млрд). По всем СЭЗ обеспечена прибыльная работа (суммарная чистая прибыль составила более 1 млрд рублей).
В зависимости от СЭЗ резидентами сформировано до 80% инвестиций, до 54% экспорта товаров и до 37% объемов промышленного производства регионов.
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