В I полугодии 2022 г. на долю резидентов свободных экономических зон в республиканских показателях пришлось четверть прямых иностранных инвестиций на чистой основе и экспорта товаров, пятая часть производства промышленной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в качестве новых резидентов зарегистрировано 15 компаний с проектами в области деревообработки, химической промышленности, медицины, логистики, сельского хозяйства, металлообработки. Общий объем инвестиций составит $141 млн, планируется создать 760 новых рабочих мест.

При этом объем уже вложенных действующими резидентами СЭЗ инвестиций в экономику страны превысил $12 млрд.

Достигнут рост основных показателей деятельности резидентов к аналогичному периоду прошлого года: в 2,2 раза – прямых иностранных инвестиций на чистой основе (до $473 млн); в 1,2 – объемов производства промышленной продукции и выручки от реализации (до 14,8 млрд рублей и 15,5 млрд рублей соответственно); на 14,4% – среднемесячной заработной платы работников предприятий-резидентов СЭЗ (до 1579 рублей); на 8,7% – экспорта товаров (до $4,1 млрд). По всем СЭЗ обеспечена прибыльная работа (суммарная чистая прибыль составила более 1 млрд рублей).

В зависимости от СЭЗ резидентами сформировано до 80% инвестиций, до 54% экспорта товаров и до 37% объемов промышленного производства регионов.