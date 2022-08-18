Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 99,7%, с декабрем 2021 г. – 106,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 107,4% соответственно, промежуточные товары – 100,1% и 114%, потребительские товары – 99,4% и 104,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 104,9%, с декабрем 2021 г. – 114,1%, в том числе в растениеводстве – 111,6% и 116,1% соответственно, животноводстве – 103,2% и 113,4%.