ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 345,0 МЛН РУБЛЕЙ

10:43 19.08.2022 В Витебской области зарегистрировано 31 338 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7594 организации и 23744 индивидуальных предпринимателя. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 345,0 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 5,3 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 296,2 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 48,8 млн рублей. Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 26,0%.