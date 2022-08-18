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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 345,0 МЛН РУБЛЕЙ
10:43 19.08.2022
В Витебской области зарегистрировано 31 338 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 7594 организации и 23744 индивидуальных предпринимателя.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, поступления в бюджет от данной категории плательщиков составили 345,0 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 5,3 млн рублей больше соответствующего периода прошлого года, в том числе по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет составили 296,2 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - 48,8 млн рублей.
Доля поступлений от данной категории плательщиков в общем объеме платежей Витебской области составила 26,0%.
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