РУП «Белпочта» запустило новый сервис «On-line оформление почтовых отправлений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сервис позволяет пользователям услуг почтовой связи самостоятельно создать информацию о внутреннем почтовом отправлении (мелкий пакет, посылка, отправление ускоренной почты) в личном кабинете на сайте www.belpost.by для отправки в объекте почтовой связи/посредством почтомата.

Чтобы отправить почтовое отправление, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РУП «Белпочта», в режиме «Почтовые отправления» создать информацию о почтовом отправлении. Далее следует распечатать адресный ярлык и наклеить его на почтовое отправление (при отсутствии принтера в объекте почтовой связи распечатают адресный ярлык с внесенными данными). После этого надо сообщить работнику в объекте почтовой связи номер (штрихкод) почтового отправления, сформированного онлайн.

Сервис доступен физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.