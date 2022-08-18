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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ЗАПУСТИЛО НОВЫЙ СЕРВИС ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ОНЛАЙН
10:25 19.08.2022
РУП «Белпочта» запустило новый сервис «On-line оформление почтовых отправлений».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сервис позволяет пользователям услуг почтовой связи самостоятельно создать информацию о внутреннем почтовом отправлении (мелкий пакет, посылка, отправление ускоренной почты) в личном кабинете на сайте www.belpost.by для отправки в объекте почтовой связи/посредством почтомата.
Чтобы отправить почтовое отправление, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РУП «Белпочта», в режиме «Почтовые отправления» создать информацию о почтовом отправлении. Далее следует распечатать адресный ярлык и наклеить его на почтовое отправление (при отсутствии принтера в объекте почтовой связи распечатают адресный ярлык с внесенными данными). После этого надо сообщить работнику в объекте почтовой связи номер (штрихкод) почтового отправления, сформированного онлайн.
Сервис доступен физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
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