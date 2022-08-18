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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» АКТИВНО ИНВЕСТИРУЮТ В РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
09:36 19.08.2022
За январь-июнь 2022 г. индустриальный парк «Великий камень» пополнился 8 новыми предприятиями с проектами в сферах электронной коммерции, тонкой химии, медицины, биотехнологий, приборостроения и НИОКР, увеличив количество зарегистрированных резидентов до 92 компаний с заявленным объемом инвестиций в $1,25 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, по итогам I полугодия 2022 г. в индустриальном парке в 1,4 раза возрос (в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.) объем инвестиций в основной капитал.
Также обеспечен рост показателей объемов выручки от реализации товаров – в 1,7 раза, производства промышленной продукции резидентов – в 1,4 раза, экспорта товаров – в 1,2 раза.
Объем чистой прибыли составил 34,5 млн рублей, среднесписочная численность работников – более 2 тыс. человек.
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