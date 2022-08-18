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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,5%


09:27 19.08.2022

В Гродненской области цены на продовольственные товары в июле 2022 г. по сравнению с июнем подешевели на 0,1%, к декабрю 2021 г. – подорожали на 14,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в июле 2022 года составил 20,1%. За январь-июль 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,9%.

Непродовольственные товары в июле 2022 г. стали дороже по сравнению с июнем на 1,3%, по сравнению с декабрем 2021 года – на 15,5%. В июле 2022 года цены выросли по сравнению с июлем 2021 года на 18,3%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 14,5%.

Цены на услуги в июле 2022 г. по сравнению с июнем выросли на 1,1%, с декабрем 2021 г. – на 10,9%. Годовой рост цен на услуги в июле 2022 года составил 12,1%. В январе-июле 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10%.
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