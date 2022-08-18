ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ ПИИ НА ЧИСТОЙ ОСНОВЕ ВЫРОСЛИ В 1,5 РАЗА

17:39 18.08.2022 По итогам I полугодия 2022 г. в экономику Беларуси поступило $4,3 млрд иностранных инвестиций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, основную долю занимают прямые иностранные инвестиции. Их объем вырос на 4,4%. Наиболее значительно увеличились прямые иностранные инвестиции на чистой основе. Инвесторы стали чаще реинвестировать прибыль (рост на 13,1%), при этом значительно сократился объем долговых инструментов (на 14,2%). В топ-стран, на которые приходится основная доля ПИИ на чистой основе, входят Российская Федерация, Кипр, Нидерланды. Наиболее привлекательными видами экономической деятельности для прямого инвестирования стали: промышленность; финансовая и страховая деятельность; оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей; строительство.