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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ ПИИ НА ЧИСТОЙ ОСНОВЕ ВЫРОСЛИ В 1,5 РАЗА
17:39 18.08.2022
По итогам I полугодия 2022 г. в экономику Беларуси поступило $4,3 млрд иностранных инвестиций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, основную долю занимают прямые иностранные инвестиции. Их объем вырос на 4,4%.
Наиболее значительно увеличились прямые иностранные инвестиции на чистой основе.
Инвесторы стали чаще реинвестировать прибыль (рост на 13,1%), при этом значительно сократился объем долговых инструментов (на 14,2%).
В топ-стран, на которые приходится основная доля ПИИ на чистой основе, входят Российская Федерация, Кипр, Нидерланды.
Наиболее привлекательными видами экономической деятельности для прямого инвестирования стали: промышленность; финансовая и страховая деятельность; оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей; строительство.
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