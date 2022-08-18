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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СОСТОИТСЯ 3 СЕНТЯБРЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ
17:10 18.08.2022
День открытых дверей состоится 3 сентября в Национальном детском технопарке в Минске (ул. Славинского, 12. Начало в 10:00).
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в программе дня: встреча с педагогами дополнительного образования; презентация объединений по интересам; работа интерактивных площадок и мастер-классов.
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