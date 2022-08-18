ЭКОНОМИКА РБ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СОСТОИТСЯ 3 СЕНТЯБРЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ

17:10 18.08.2022 День открытых дверей состоится 3 сентября в Национальном детском технопарке в Минске (ул. Славинского, 12. Начало в 10:00). Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в программе дня: встреча с педагогами дополнительного образования; презентация объединений по интересам; работа интерактивных площадок и мастер-классов.