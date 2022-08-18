Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 102,3%, с декабрем 2021 г. – 115%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,5% и 109,5% соответственно, промежуточные товары – 102,6% и 115,4%, потребительские товары – 100,9% и 111,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 114%, в том числе в растениеводстве – 108,3% и 111,1% соответственно, животноводстве – 99,9% и 115,3% соответственно.