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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 15%


16:55 18.08.2022

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 102,3%, с декабрем 2021 г. – 115%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,5% и 109,5% соответственно, промежуточные товары – 102,6% и 115,4%, потребительские товары – 100,9% и 111,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 114%, в том числе в растениеводстве – 108,3% и 111,1% соответственно, животноводстве – 99,9% и 115,3% соответственно.
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