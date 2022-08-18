Мини-ярмарка вакансий прошла в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ее участниками стали более 50 выпускников вузов 2022 года из Туркменистана и студентов старших курсов. Это представители БГУ, Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, Минского государственного лингвистического университета, Полоцкого государственного университета, Белорусского национального технического университета и др.

Сотрудники около десяти профильных предприятий предложили более 2000 свободных рабочих мест в ведущих организациях страны. Среди которых «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», «Фарбе малер», «СофтКорп» и др. Компании предложили соискателям вакансии специалистов по бизнес-аналитике, бухгалтерии, экономике, инженерии, а также маркетолога, менеджера, переводчика, слесаря и др.

Участники ознакомились с предлагаемыми вакансиями и условиями труда, получили консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, прошли предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.

Организаторами мероприятия выступили БГУ и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.