|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ВЗЯТКИ ЗАДЕРЖАНЫ ДВА ДИРЕКТОРА И ДВА ГЛАВНЫХ АГРОНОМА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
15:23 18.08.2022
Заместитель прокурора Брестской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух руководителей и двух главных агрономов сельскохозяйственных организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, им инкриминировано получение взяток.
Согласно материалам уголовных дел, возбужденных прокуратурой области, в период с 2021 по 2022 гг. подозреваемые приняли от торгового представителя одной из коммерческих структур вознаграждения за выбор этой организации в качестве поставщика продукции сельхозназначения и своевременную оплату за товар. Сумма взяток варьировалась от 1 до 3,5 тыс. рублей.
Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2022
Курсы в банках
на 18.08.2022
Конвертация в банках
на 18.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте