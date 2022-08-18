Заместитель прокурора Брестской области санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух руководителей и двух главных агрономов сельскохозяйственных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, им инкриминировано получение взяток.

Согласно материалам уголовных дел, возбужденных прокуратурой области, в период с 2021 по 2022 гг. подозреваемые приняли от торгового представителя одной из коммерческих структур вознаграждения за выбор этой организации в качестве поставщика продукции сельхозназначения и своевременную оплату за товар. Сумма взяток варьировалась от 1 до 3,5 тыс. рублей.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.