За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $180 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (72,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (7,9%), Польши (6,6%) и Украины (4,9%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $127,1 млн, или 70,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $136,2 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,1% от всех направленных инвестиций), Чехии (3,1%), Литвы (2,8%) и Эквадора (2,5%).

На долю прямых инвестиций приходилось 90,1% всех направленных инвестиций за рубеж.