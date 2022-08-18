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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $180 МЛН
14:45 18.08.2022
За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $180 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (72,9% от всех поступивших инвестиций), Кипра (7,9%), Польши (6,6%) и Украины (4,9%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $127,1 млн, или 70,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $136,2 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,1% от всех направленных инвестиций), Чехии (3,1%), Литвы (2,8%) и Эквадора (2,5%).
На долю прямых инвестиций приходилось 90,1% всех направленных инвестиций за рубеж.
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