ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КРИНИЦА» СОСТОИТСЯ 26 АВГУСТА

14:18 18.08.2022 26 августа 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Криница». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется утвердить новую редакцию Устава ОАО «Криница».