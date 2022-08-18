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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КРИНИЦА» СОСТОИТСЯ 26 АВГУСТА
14:18 18.08.2022
26 августа 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Криница».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании планируется утвердить новую редакцию Устава ОАО «Криница».
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