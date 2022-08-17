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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,3%


13:14 18.08.2022

В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 112,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост на продтовары в июле 2022 года составил 18,8%. За январь-июль 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,1%.

Непродовольственные товары в июле 2022 г. подорожали по сравнению с июнем на 1,3%, с начала года – на 16,7%. В июле 2022 года к уровню июля 2021 года цены подскочили на 19,9%. За январь-июль 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены увеличились на 15,5%.

Цены на услуги в июле 2022 г. выросли по сравнению с июнем на 1,0%, с декабрем 2021 г. – на 10%. Годовой рост цен на услуги в июле составил 12,4%. За январь-июнль 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11,2%.
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