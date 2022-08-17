Лукашенко поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией. Поручение было озвучено 18 августа в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.

Эта тема была поднята при докладе главы Гродненской области Владимира Караника.

Лукашенко гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию.

"Я у тебя заберу все, что ты положишь в хранилища. Все в стране должны быть заполнены", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

С другой стороны, он потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель.

"Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно", - потребовал Лукашенко.

Излишки сельхозпродукции, что не будет заложено на хранение, реализуют на экспорт.