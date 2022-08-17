ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ МАКСИМАЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ В СТРАНЕ ХРАНИЛИЩА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ


12:59 18.08.2022

Лукашенко поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией. Поручение было озвучено 18 августа в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.

Эта тема была поднята при докладе главы Гродненской области Владимира Караника.

Лукашенко гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию.

"Я у тебя заберу все, что ты положишь в хранилища. Все в стране должны быть заполнены", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

С другой стороны, он потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель.

"Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно", - потребовал Лукашенко.

Излишки сельхозпродукции, что не будет заложено на хранение, реализуют на экспорт.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2022
валюта курс
EUR 2.6200
USD 2.5795
RUB 4.2306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6200 -0.0062
USD 2.5795 -0.0149
RUB 4.2306 +0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6150 2.6220
USD 2.5620 2.5750
RUB 3.3000 4.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 18.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0150 1.0330
EUR/RUB 61.5000 79.5000
USD/RUB 60.5000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте