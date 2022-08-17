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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ МАКСИМАЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ В СТРАНЕ ХРАНИЛИЩА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
12:59 18.08.2022
Лукашенко поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции, чтобы в межсезонье обеспечить потребности внутреннего рынка отечественной продукцией. Поручение было озвучено 18 августа в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.
Эта тема была поднята при докладе главы Гродненской области Владимира Караника.
Лукашенко гарантировал, что будут обеспечены расчеты за всю заложенную на хранение продукцию.
"Я у тебя заберу все, что ты положишь в хранилища. Все в стране должны быть заполнены", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
С другой стороны, он потребовал обеспечить соответствующую предметную работу с торговыми сетями, чтобы были заключены договоры на поставку отечественной продукции, а не завозить зимой и весной импортную, включая даже картофель.
"Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно", - потребовал Лукашенко.
Излишки сельхозпродукции, что не будет заложено на хранение, реализуют на экспорт.
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