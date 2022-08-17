Первая партия рапсового масла Гомельского жирового комбината общим весом 25 тонн отправилась в Китай. Об этом сообщил генеральный директор «Гомельоблпром» Сергей Ярец.

По его словам, до конца года планируется отправить контейнер с мыловаренной продукцией, на которую уже есть заявка.

«Для нас Китай, как и для любого другого производства, перспективный рынок. В планах Гомельского жирового комбината - продолжить его осваивать», - рассказал Сергей Ярец, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».

За два года в этом направлении сделано много. В рамках Международной выставки China International Import Expo в 2019 году подписаны меморандумы на поставки рапсового и подсолнечного жмыха, мыла хозяйственного; при содействии посольства Беларуси в КНР принимали участие в онлайн-встречах с потенциальными партнерами бизнес-ассоциаций и крупных торговых сетей.