Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 112,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 101,5% и 111,7% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 113,4%, потребительские товары – 101% и 110,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2022 г. составил 103,2%, с декабрем 2021 г. – 113,3%, в том числе в растениеводстве – 113,2% и 122,2% соответственно, животноводстве – 100,2% и 110,7% соответственно.