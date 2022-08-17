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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИДЕЙ ПО НОВЫМ СПОСОБАМ ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
11:43 18.08.2022
Министерство лесного хозяйства приглашает принять участие в республиканском конкурсе идей по новым способам применения древесины и древесных отходов WOOD INNOVATION.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, конкурс проводится в целях создания условий для развития предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Беларуси.
К участию приглашаются авторы новых идей, разработок, изобретений, связанных с применением древесины и древесных отходов в промышленности, энергетике, строительстве, благоустройстве, повседневной жизни человека.
Прием заявок осуществляется до 26 августа 2022 г.
Публичная презентация идей (концепций) состоится 16 сентября 2022 г. в рамках XX Международной специализированной выставки-ярмарки «ЛЕСДРЕВТЕХ-2022», которая пройдет с 15 по 17 сентября.
С дополнительной информацией о конкурсе идей, документами можно ознакомиться на сайте выставки.
Организаторы выставки: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь и РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо».
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