Сельхозпроизводителям из регионов помогут в продажах своей продукции в Минске. Такое поручение дал Лукашенко 18 августа в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.

"Кто хочет, надо помочь. Мы этот вопрос решим по торговле", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По словам Лукашенко, этим хозяйствам надо давать больше возможностей.

"Именно такие хозяйства надо поддержать. Если будет желание, мы рассмотрим и поможем. Немедленно мэру Минска поручение. Мы даже как-то должны им выделить места, чтобы они не строили", - распорядился он.