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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ИЗ РЕГИОНОВ ПОМОГУТ В ПРОДАЖАХ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ
10:59 18.08.2022
Сельхозпроизводителям из регионов помогут в продажах своей продукции в Минске. Такое поручение дал Лукашенко 18 августа в ходе рабочей поездки в Гродненскую область.
"Кто хочет, надо помочь. Мы этот вопрос решим по торговле", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По словам Лукашенко, этим хозяйствам надо давать больше возможностей.
"Именно такие хозяйства надо поддержать. Если будет желание, мы рассмотрим и поможем. Немедленно мэру Минска поручение. Мы даже как-то должны им выделить места, чтобы они не строили", - распорядился он.
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