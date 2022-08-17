За январь-июнь 2022 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $94,7 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (55,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (14,6%), Эстонии (6,5%), Австрии (5,6%), Латвии (4,7%), Польши (3,9%) и Швейцарии (3,8%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $63,6 млн, или 67,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $63,2 млн.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (79,6% от всех направленных инвестиций), Кипра (8,1%) и Польши (5,7%).

На долю прямых инвестиций приходилось 48,3% всех направленных инвестиций за рубеж.