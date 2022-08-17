На утро 18 августа 2022 года в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,6 млн га, что составляет 75,1% запланированной площади.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, намолочено около 6000,5 тыс. тонн зерна.

По намолоту лидирует Минская область - более 1,5 млн тонн зерна, далее следуют Брестская область - более 1,3 млн тонн, Гродненская - более 1,1 млн тонн, в Могилевской области намолочено 713,4 тыс. тонн, в Гомельской и Витебской областях - по 658 тыс. тонн.