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ЭКОНОМИКА РБ
ШЕСТОЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НАМОЛОЧЕН В БЕЛАРУСИ
10:32 18.08.2022
На утро 18 августа 2022 года в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,6 млн га, что составляет 75,1% запланированной площади.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, намолочено около 6000,5 тыс. тонн зерна.
По намолоту лидирует Минская область - более 1,5 млн тонн зерна, далее следуют Брестская область - более 1,3 млн тонн, Гродненская - более 1,1 млн тонн, в Могилевской области намолочено 713,4 тыс. тонн, в Гомельской и Витебской областях - по 658 тыс. тонн.
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