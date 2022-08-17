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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ БОЛЕЕ 200 НАРУШЕНИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
09:40 18.08.2022
Комитет госконтроля Могилевской области в I полугодии 2022 года установил 204 нарушения благоустройства территорий и объектов организаций всех форм собственности в 7 городах и 9 районах области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, основные нарушения: свалки бытовых, иных отходов и несвоевременный покос дикорастущей растительности на землях общего пользования; несвоевременное проведение специальных мероприятий в отношении представляющих потенциальную опасность неиспользуемых аварийных зданий и сооружений.
По итогам контроля землепользователям вынесены более 50 рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков.
По результатам проверок КГК Могилевской области к административной ответственности привлечено два должностных лица на общую сумму 800 рублей (в отношении еще 7-ми начат административный процесс), к дисциплинарной ответственности – 17 должностных лиц.
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