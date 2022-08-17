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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,8%


09:28 18.08.2022

Потребительские цены в Витебской области в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2021 г. увеличились на 0,3%, с декабрем 2021 г. – на 12,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в июле составил 16,9%. За январь-июль 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 14,1%.

Продовольственные товары в июле 2022 г. по сравнению с июнем подешевели на 0,1%, с начала года – подорожали на 12,9%. При этом июльский годовой рост цен на продтовары составил 18%. В январе-июле 2022 года к уровню января-июля 2021 года цены подскочили на 14,8%.

Непродовольственные товары в июле 2022 г. по сравнению с июнем 2021 года стали дороже на 0,7%, с начала года – на 12,6%. Годовой рост цен в июле составил 15,5%. За январь-июль 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 13,2% к соответствующему уровню 2021 года.

Цены на услуги в июле 2022 года по сравнению с июнем выросли на 1%, с начала года – на 9,1%. При этом в июле 2022 года стоимость услуг по сравнению с июлем прошлого года подскочила на 12%. За январь-июль 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 10,7%.
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