Под председательством министра экономики Александра Червякова 17 августа 2022 года состоялось расширенное заседание коллегии Министерства экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники мероприятия рассмотрели концепцию прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, над разработкой которого последние полгода трудилась межведомственная рабочая группа. Высказанные замечания и предложения будут учтены в проекте целевого плана на будущий год.

В рамках повестки дня также обсуждались методические рекомендации по разработке отраслевых и региональных программ (планов) по импортозамещению.