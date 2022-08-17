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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ РАССМОТРЕЛИ КОНЦЕПЦИЮ ПРОГНОЗА-2023
18:01 17.08.2022
Под председательством министра экономики Александра Червякова 17 августа 2022 года состоялось расширенное заседание коллегии Министерства экономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники мероприятия рассмотрели концепцию прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, над разработкой которого последние полгода трудилась межведомственная рабочая группа. Высказанные замечания и предложения будут учтены в проекте целевого плана на будущий год.
В рамках повестки дня также обсуждались методические рекомендации по разработке отраслевых и региональных программ (планов) по импортозамещению.
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