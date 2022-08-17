Сотрудники правоохранительного блока Брестской таможни выявили факт незаконного ввоза на территорию Беларуси партии товаров на сумму свыше 264 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, бытовую технику, игровые приставки, компьютерные комплектующие, биологически активные добавки незаконно переместили ранее с привлечением третьих лиц.

Так, перед пересечением государственной границы на сопредельной стороне товары «раздали» гражданам, которые и перевезли их в Беларусь под видом товаров для личного пользования.

Автомобиль Mercedes Benz Sprinter, который следовал в направлении Российской Федерации, остановили брестские таможенники на автодороге М1.

В ходе досмотра в грузовом отсеке обнаружили бытовую технику Bosch, кофемашины Saeco, игровые приставки X-BOX и Sony-PS-5, пылесосы Dyson, компьютерные комплектующие, моторные масла к автомобилям, детские автокресла и коляски, биологически активные добавки, витамины и другое. Документов, необходимых для перемещения «сборного» груза, соответственно, у водителя не оказалось.

Незаконно перемещаемые товары изъяты.

Брестской таможней в отношении нарушителя начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

По факту перемещения товаров, подлежащих таможенному декларированию, с сокрытием от таможенного контроля ведется административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи влекут наложение штрафа в размере от 30 до 100 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортных средств и (или) иных предметов с тайниками, использованными для перемещения сокрытых товаров.

Это уже пятнадцатый факт, зафиксированный с начала года сотрудниками Брестской таможни. Такую схему «предприниматели» используют с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и платежей.