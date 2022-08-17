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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СОХРАНЯЕТСЯ - МИНЭКОНОМИКИ


17:20 17.08.2022

Покупательная способность населения сохраняется, нет массового высвобождения рабочей силы. Об этом заявил 17 августа 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич во время записи интервью Агентству телевизионных новостей телеканала «Беларусь 1».

По его мнению, экономике удается перестраиваться и адаптироваться к внешним условиям.

«Результаты января-июля показывают, что ВВП замедлился на 5,2%. Мы, в принципе, понимали, что отраслям необходимо время, чтобы перестроиться к новым реалиям. Это первая причина складывающейся динамики, а вторая – более техническая – сдвиг сроков уборки урожая. Оперативные данные показывают, что «по валу» с меньших, чем в прошлом году, посевных площадей собрано столько же зерновых. Это дает нам основание считать, что село по итогам августа серьезно добавит. И, как следствие, произойдет изменение тренда ВВП», – отметил Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

В то же время, как подчеркнул Дмитрий Ярошевич, судить о состоянии экономики по одной лишь цифре ВВП не совсем корректно.

«Это, конечно, важный показатель, но также необходимо анализировать и другие параметры. В частности, сальдо внешнеторгового баланса. Оно сейчас «плюс» 2,3 млрд долларов по итогам полугодия – это одно из лучших значений за всю историю наблюдений. Что говорит об успешности наших производителей и продавцов на внешних рынках. Мы продаем больше, чем покупаем, и данный приток капитала обеспечивает сбалансированность валютного рынка.

Второй важный показатель – это заработная плата. Она несколько меньше 100% в реальном выражении – 99,7%. Но я думаю, что по результатам 2022-го она будет на уровне, по меньшей мере, прошлого года. В реальном выражении, даже с учетом высокой инфляции, покупательная способность людей сохраняется.

Немаловажно также посмотреть на состояние рынка труда. Опять же, безработица невысокая – 3,6% трудоспособного населения, что значительно ниже прогнозного значения – 4,2%. Это подтверждает, что на рынке труда нет массового высвобождения рабочей силы, и экономика сохраняет свою устойчивость», – объяснил динамику Дмитрий Ярошевич.
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