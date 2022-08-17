В Минске запустили сервис бесплатной доставки и самовывоза ресторанной еды Ямигом Kitchen.

В меню – около 150 блюд различных кухонь мира. Готовят их в ресторане Bella Ciao под руководством шефа с «мишленовским» опытом. Доставка по Минску бесплатная, а при самовывозе из ресторана Bella Ciao на улице Притыцкого, 156 чек «похудеет» на 20%.

Новый сервис работает через мобильное приложение Ямигом Kitchen. Бесплатная доставка действует при заказе от 15 рублей. Курьеры ездят во Фрунзенский, Центральный и Московский районы, из пригорода – в поселок Тарасово и Ждановичи. Время доставки – 30 минут.

Кроме того, заказ можно забрать самовывозом. Тогда он будет на 20% дешевле. Сервис также начисляет баллы для обмена на блюда. При чеке от 30 рублей – суп или горячее в подарок.

«Мы принимаем заказы, готовим на кухне ресторана и отдаем заказы навынос или доставляем на дом. Такой формат очень популярен в Европе и набирает популярность в Минске. При этом мы не берем комиссий, доставляем бесплатно, а при самовывозе сбрасываем 20% с чека. Нам важно сделать блюда ресторанного меню максимально доступными каждому», – отметили в Ямигом Kitchen.

Цены – ниже средних по городу. Итальянские пиццы и пинсы стоят от 12,8 рубля, стейки – от 20, суши-маки с лососем – от 6,8, а драники – от 4. Целый раздел посвящен пастам и лапше: карбонара и болоньезе – по 8,8 рубля, помодоро – 7,2, а китайские воки стартуют от 12 рублей. Ризотто с грибами приготовят за 12,8 рубля, рис с курицей карри – за 9,6. В меню много интересных супов: фо-бо – 12 рублей, том кха – 11,2, рамен – 16,8, а родной холодник обойдется в 4,8 рубля. Средний чек за три блюда с напитком – около 30 рублей.

Кроме того, повара сервиса готовят морсы из клюквы и малины – по 3,5 рубля за бутылку 350 мл. Столько же стоит порция медовика. Из других десертов – панна кота, тирамису и банан в темпуре. По будням с 12 до 16 действует ланч-меню.

На кухне руководит Антон Габец, который помогал ставить кухню многих ресторанов Минска. Он также работал в «мишленовском» ресторане Москвы и был шефом лучшего ресторана Юрмалы.

Bella Ciao создавался как ресторан итальянской кухни – отсюда и название, но концепция была расширена. Сначала в меню появились японские суши, паназиатские супы и воки. К ним добавили белорусские блюда – сейчас на них высокий спрос. География блюд расширяется чуть ли не еженедельно: появились Кавказ, Ближний Восток и Греция. На кухне используют фермерские мясо, овощи и зелень.

«Мы – педанты в кулинарии. У нас очень разнообразное меню, но каждая позиция доведена до совершенства. В частности, мы выпекаем пинсы, как в Риме, и готовим ризотто, как в Милане. А рамэн и том-ям – точно такие же, какими их любят азиатские гурманы. Для этого многое приходится искать и импортировать, будь то мука из Италии, бекон из Сербии или рис для суши, который не превратится в кашу», – признались в ресторане.

Среди ближайших планов – покрыть бесплатной доставкой новые районы столицы. Когда будут найдены подходящие площадки, в Минске может появиться сеть ресторанов с сервисами доставки и самовывоза.